У Дніпрі біля лікарні знайшли повішеного чоловіка: подробиці

У понеділок, 19 серпня, перехожий виявив повішеного чоловіка біля 6-ї міської лікарні в Дніпрі.

За попередньою версією, чоловік наклав на себе руки, передає "Інформатор".

Антикор

Повідомляється, що перехожий побачив людину, яка нерухомо стояла на колінах біля дерева, і, підійшовши ближче, побачив у неї на шиї петлю з лямки сумки.

Прибулі на місце події поліцейські не виявили речей або документів, які допомогли б встановити особу померлого.

Передсмертної записки також не було.

Відзначається, що на вигляд чоловікові 30-35 років, він був одягнений у чорні спортивні штани марки Under Armour, чорне поло з жовтими вставками на рукавах, світло-сірі кросівки.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Підгородному Дніпропетровської області 18 серпня спецназівці затримали чоловіка з гранатою, який закрився в будинку з дружиною і 9-річною донькою. Близько першої години ночі матері з дитиною вдалося вибігти на вулицю і викликати поліцію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!