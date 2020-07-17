У Дніпрі біля автовокзалу перехожому погрожували зброєю. Відео

Події 12:30, 17.07.2020

У четвер, 16 липня, в Дніпрі в районі Центрального автовокзалу перехожому погрожували зброєю.

Інцидент стався на трамвайній зупинці на вулиці Курчатова близько 13:30. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Двоє чоловіків підійшли до зупинки громадського транспорту. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння. Один з них дістав пістолет і почав погрожувати зброєю перехожому.

Дніпрянин повідомив про те, що відбувається, в поліцію. На місце оперативно прибули правоохоронці. Застосувавши силу, вони наділи на хуліганів кайданки. Порушників порядку доставили у відділення поліції для з'ясування деталей події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині затримали банду, яка викрала і намагалася людини.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Імунолог сказав, чому важливо робити щеплення від грипу при пандемії COVID-19

Британія визнала втручання Росії у вибори: зареєстровано кримінальне провадження

Як в Дніпрі отримати грошову допомогу від міськради: докладна інструкція

Академік Юхновський закликав Зеленського вчити українську та співпрацювати з Порошенком

ЗСУ знищили на Донбасі опорний пункт "Л/ДНР": ліквідовано 7 терористів. Відео