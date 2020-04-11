У Дніпрі більше 5 годин гасили масштабну пожежу на металобазі. Фото і відео

У п'ятницю, 10 квітня, в Дніпрі о 17:33 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства в Індустріальному районі міста.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на підприємстві по заготівлі брухту та відходів чорних і кольорових металів. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Горіли дві будівлі, а також вторинна сировина та пластикові відходи всередині і зовні будинків.

Через велику площу загоряння було оголошено підвищений рівень складності пожежі. Додатково були спрямовані шість пожежно-рятувальних відділень. Пожежу локалізували о 19:55, а ліквідували тільки в 1:15.

У Дніпрі гасили масштабну пожежу на металобазі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі гасили масштабну пожежу на металобазі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі гасили масштабну пожежу на металобазі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь знищив дах двоповерхової будівлі, вторинну сировину на відкритій території, пластикові відходи, а також пошкодив стіни будівлі складського приміщення на загальній площі 1000 квадратних метрів.

До гасіння пожежі було залучено 52 чоловіки особового складу та 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає. Причина події встановлюється.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі обгорів чоловік, який намагався самотужки загасити пожежу. Чоловік власними зусиллями ліквідував загоряння до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів.

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