У Дніпрі безвісти зник 42-річний чоловік. Фото

У Дніпрі розшукують Олександра Фастівца, 1978 року народження. Містянин зник 15 червня.

Чоловік вже три дні не виходить на зв'язок, останній раз його бачили на зупинці громадського транспорту "Дитячий комбінат" на житловому масиві Червоний камінь, повідомила дружина зниклого Світлана Фастівець на своїй сторінці в Facebook.

Телефон чоловіка залишався включений до 10.00 16 червня. На сьогоднішній день Олександр не з'явився.

Якщо хтось бачив цього чоловіка або щось знає про нього, прохання повідомити дружині Світлані за номером телефону 097 833 22 07.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Японії на горі Фудзіяма поліція знайшла тіло українського спортсмена і тренера з лижного спорту Олексія Борисенка.