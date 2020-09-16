У Дніпрі безвісти пропала жінка. Фото та прикмети

Софія Ковнір Події 09:00, 16.09.2020

У Дніпрі розшукують безвісти зниклу Скляр Світлану Олександрівну, 1978 року народження.

Останній раз жінку бачили на житловому масиві Ломовський 13 вересня в 17:00. З тих пір про неї нічого невідомо, передає "Дніпро оперативний".

Прикмети: зріст приблизно 167 сантиметрів. Була одягнена в світлі шорти та темну кофту.

Якщо Вам відомо про місцезнаходження Світлани, прохання повідомити за телефоном 0976406847.

Скляр Світлана Олександрівна (зліва)
"Дніпро оперативний"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в селі Межиріч Дніпропетровської області невідомі пошкодили меморіал, присвячений жертвам Другої світової війни.

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