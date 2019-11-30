У Дніпрі батьки знайшли мертвого сина у власному гаражі

30 листопада, в гаражному кооперативі на вулиці Березинській виявили труп 37-річного чоловіка.

Детальніше про це повідомляє Інформатор.

Батьки знайшли тіло сина в гаражі dp.informator.ua

До місця події викликали правоохоронців. За попередніми даними, чоловік перестав виходити на зв'язок увечері 29 листопада. Батьки і знайомі вийшли на його пошуки. До ранку вони вирішили обстежити гараж і виявили там труп сина в машині.

В автомобілі були знайдені порожні пляшки від алкогольних напоїв. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. До місця подій прибули слідчий і судмедексперт.

Тіло сина знайшли батьки dp.informator.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі біля школи знайшли два трупи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram