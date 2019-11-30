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1 грудня • оновлено в 06:27
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Яна Коваль

У Дніпрі батьки знайшли мертвого сина у власному гаражі

1.4т
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30 листопада, в гаражному кооперативі на вулиці Березинській виявили труп 37-річного чоловіка.

Детальніше про це повідомляє Інформатор.

Батьки знайшли тіло сина в гаражі

Батьки знайшли тіло сина в гаражі

dp.informator.ua

До місця події викликали правоохоронців. За попередніми даними, чоловік перестав виходити на зв'язок увечері 29 листопада. Батьки і знайомі вийшли на його пошуки. До ранку вони вирішили обстежити гараж і виявили там труп сина в машині.

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В автомобілі були знайдені порожні пляшки від алкогольних напоїв. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. До місця подій прибули слідчий і судмедексперт.

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Тіло сина знайшли батьки

Тіло сина знайшли батьки

dp.informator.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі біля школи знайшли два трупи.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть поліція Національна поліція України новини
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