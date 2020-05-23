У Дніпрі батьки кинули в лікарні малюка з пороком серця: потрібна допомога

У Дніпропетровському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії рятують дитину з важким уродженим пороком серця.

Десятимісячного хлопчика кинули батьки в лікарні, у нього діагностували вроджений порок серця. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

"У малюка діагноз: важкий вроджений порок серця, спільний шлуночок! Малюкові 10 місяців, а його вага всього чотири кілограми. Сьогодні вже доставили все необхідне. Все, що є в лікарні, видається, але є такі препарати, що їх немає, давайте допоможемо разом!", – написала Олександра.

Батьки кинули в лікарні малюка з пороком серця Bash.News

Також вона опублікувала рахунки благодійного фонду "Совушка", який займається порятунком дитини.

Карта фонду: 5583 3501 0037 3193, карта ПриватБанку, оформлена на Тимощенкова Олександру: 5168 7427 1212 6501. Зв'язатися з волонтером БФ "Совушка" Олександрою можна за номером: (067) 562-20-44.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі лікарі дивом рятували важку пацієнтку з коронавірусів. Жінка була доставлена з Першотравенська на дев'ятий день хвороби з тяжкою дихальною недостатністю.

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