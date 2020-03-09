У Дніпрі автомобіль злетів з траси і перекинувся. Відео

На трасі біля в'їзду в Запорізьку область 8 березня автомобіль Geely зачепив ЗАЗ, виїхав на узбіччя та перекинувся.

ДТП трапилася близько 15:40. В результаті авто задимілося, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця станиці).

Скріншот інформатор

Учасники аварії від госпіталізації відмовилися. Допомога спецслужб також не знадобилася.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі автомобіль BMW збив чоловіка на пішохідному переході. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але медикам врятувати його не вдалося.

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