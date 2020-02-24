У Дніпрі автомобіль злетів з мосту в балку: є постраждалий. Фото

У понеділок, 24 лютого, в Чечелівському районі Дніпра трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Opel.

Водій легковика не впорався з керуванням і, знісши огорожу, вилетів з мосту і впав в балку. Чоловік вижив, проте отримав множинні травми, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, шофер сів за кермо в нетверезому стані.

У Дніпрі автомобіль злетів з моста в балку інформатор

В результаті аварії автомобіль перетворився на купу металу. Сам чоловік дивом вижив. З салону його діставали рятувальники.

Постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітини госпіталізували в 16-у міську лікарню. Його життю нічого не загрожує.

Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Павлограді місцева жителька скинулася з мосту в річку на очах у 16-річного хлопця. Підліток намагався відмовити жінку від суїциду, проте запобігти трагедії йому не вдалося. На момент прибуття рятувальників вона була вже мертва.

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