У Дніпрі автомобіль злетів з мосту в балку: є постраждалий. Фото

У понеділок, 24 лютого, в Чечелівському районі Дніпра трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Opel.
Водій легковика не впорався з керуванням і, знісши огорожу, вилетів з мосту і впав в балку. Чоловік вижив, проте отримав множинні травми, повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, шофер сів за кермо в нетверезому стані.
У Дніпрі автомобіль злетів з моста в балку
інформатор
В результаті аварії автомобіль перетворився на купу металу. Сам чоловік дивом вижив. З салону його діставали рятувальники.
Постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітини госпіталізували в 16-у міську лікарню. Його життю нічого не загрожує.
Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Павлограді місцева жителька скинулася з мосту в річку на очах у 16-річного хлопця. Підліток намагався відмовити жінку від суїциду, проте запобігти трагедії йому не вдалося. На момент прибуття рятувальників вона була вже мертва.
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