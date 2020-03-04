У Дніпрі автомобіль збив жінку на "зебрі". Фото

У середу, 4 березня, в Дніпрі на вулиці Чернишевського автомобіль Suzuki скоїв наїзд на жінку.

Зіткнення трапилося на пішохідному переході, який розташовується на аварійній ділянці дороги. Потерпіла отримала серйозні травми, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, джип збив пішохода під час повороту з вулиці Жуковського. В результаті удару жінка отримала пошкодження голови. Її госпіталізували до міської клінічної лікарні №16 з підозрою на струс мозку.

ДТП в Дніпрі Sputnik

Проїзд по вулиці Чернишевського в сторону проспекту Гагаріна ускладнений.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Космічній вантажівка протаранила дві маршрутки з пасажирами. Подія трапилася на одній із зупинок громадського транспорту. В аварії постраждала жінка і 10-річна дитина.

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