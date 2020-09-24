У Дніпрі автомобіль збив пішохода-порушника. Фото
У четвер, 24 вересня, в Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна автомобіль Chevrolet збив чоловіка.
Потерпілий перебігав дорогу в недозволеному місці. Аварія трапилася близько опівночі, повідомляє Інформатор.
Попередньо, пішохід перебував у нетверезому стані. Не переконавшись у відсутності машин поблизу, він вискочив на проїжджу частину. З тяжкими травмами потерпілого госпіталізували до лікарні.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перестрілка закінчилася пораненням чоловіка.