У Дніпрі автомобіль збив пішохода-порушника. Фото

У четвер, 24 вересня, в Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна автомобіль Chevrolet збив чоловіка.

Потерпілий перебігав дорогу в недозволеному місці. Аварія трапилася близько опівночі, повідомляє Інформатор.

Попередньо, пішохід перебував у нетверезому стані. Не переконавшись у відсутності машин поблизу, він вискочив на проїжджу частину. З тяжкими травмами потерпілого госпіталізували до лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перестрілка закінчилася пораненням чоловіка.