У Дніпрі автомобіль збив мотоцикліста: чоловік загинув на місці. Фото
У суботу, 27 червня, в Дніпрі на Полтавському шосе автомобіль BMW зіткнувся з мотоциклом.
Удар був такої сили, що чоловік пролетів кілька метрів, перш ніж впав на землю. Травми виявилися несумісними з життям, повідомляє "Інформатор".
Аварія сталася приблизно о 16:30 на перехресті Полтавського шосе з вулицею Мохової. За попередньою інформацією, автомобіль їхав по головній дорозі. Мотоцикліст, виїжджаючи з вулиці Мохової, не поступився дорогою автомобілю, в результаті чого опинився прямо перед капотом.
За словами очевидців, удар був настільки сильним, що мотоцикліст перелетів через BMW. На місце викликали бригаду швидкої допомоги, але зробити що-небудь медики вже не змогли. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Попередньо, загиблий був 1940 року народження.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі легковик зіткнувся з джипом і врізалася в паркан. В результаті аварії постраждала дитина.