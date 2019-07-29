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У Дніпрі автомобіль збив дівчину на "зебрі"

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28-го липня, близько 22:00, в Дніпрі на проспекті Гагаріна сталося ДТП. Водій Daewoo наїхав на дівчину, коли та переходила дорогу.

В результаті аварії дівчина отримала перелом ноги. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі на Гагаріна Daewoo збив дівчину

У Дніпрі на Гагаріна Daewoo збив дівчину

Судово-юридична газета

Постраждалу госпіталізували. Обставини ДТП на даний момент з'ясовують слідчі, вина водія не підтверджена.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві п'яний прокурор ледь не скоїв ДТП.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП аварія
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