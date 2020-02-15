У Дніпрі автомобіль врізався в автобус з пасажирами: постраждала дитина. Відео

У суботу, 15 лютого, в Дніпрі на перехресті вулиць Калинової та Бурштинової Ford зіткнувся з Lexus і відлетів в маршрутний автобус № 51.

В результаті аварії постраждав водій Lexus і 13-річний хлопчик, який був в салоні Ford. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Постраждалих з місця аварії забрали бригади швидкої допомоги в 6-у міську і дитячу лікарню на Космічній відповідно.

За інформацією поліції, Lexus їхав по Бурштиновій з боку ж/м Клочко, коли по Калиновій в сторону вулиці Березинської рухався Ford. Світлофор на перехресті знаходився в миготливому жовтому режимі. Виїжджаючи на перехрестя, водій Lexus, що не поступилася дорогою Ford, в результаті чого вдарила його в правий бік. Той, в свою чергу, відлетів в маршрутний автобус № 51.

Автомобіль врізався в автобус з пасажирами Інформатор

Автомобіль врізався в автобус з пасажирами Інформатор

Автомобіль врізався в автобус з пасажирами Інформатор

Медична допомога знадобилася водієві Lexus - жінка скаржилася на те, що болить голова і тіло. Також госпіталізували 13-річного хлопчика, який був в салоні Ford - він скаржився на болі в грудях і щелепи. Через аварію у всіх напрямках зібралися величезні пробки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра на з'їзді з Нового мосту водій маршрутки протаранив бік автомобіля Honda. Водій маршрутки вирішив виконати маневр, але не врахував швидкість руху автомобіля Honda.

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