У Дніпрі автомобіль влетів у паркан і загорівся: пасажир і водій зникли

Яна Коваль Події 16:50, 25.04.2020

В ніч з 24 на 25 квітня на вулиці Володі Дубініна SsangYong влетів в огорожу житлового будинку. Автомобіль перекинувся і загорівся. Водій і пасажир намагалися сховатися.

Свідком ситуації став повз проїжджав чоловік. Очевидець подзвонив в поліцію і відправився переслідувати втікачів, передає Інформатор.

У Дніпрі SsangYong влетів в огорожу і загорівся
Інформатор

Прибувши на місце подій, поліцейські виявили перевернутий палаючий автомобіль, який застряг в паркані. На подію також працювали фахівці ДСНС, яким незабаром вдалося ліквідувати загоряння. В цей час свідок ситуації продовжував переслідувати двох порушників. На пошуки також вирушили патрульні поліцейські і затримали двох чоловіків.

Авто перевернулося і загорілося
Інформатор
Подробиці з'ясовуються
інформатор

Порушниками виявилися двоє місцевих жителів 43 та 39 років. Чоловіків доставили на місце події, де вони були оглянуті лікарем. Затримані чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння, а водій був госпіталізований в обласну лікарню Мечникова з попереднім діагнозом: закритий перелом кісток носа. Пасажир відчував себе добре. До місця подій було направлена слідчо-оперативна група, на порушника склали протокол. Подробиці з'ясовуються.

Свідок допоміг поліції в пошуках
інформатор

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