У Дніпрі автомобіль влетів на літній майданчик ресторану. Фото

Ігор Кравченко Події 09:58, 14.06.2020

У неділю, 14 червня, в Дніпрі на проспекті Героїв автомобіль BMW в'їхав в McDonalds.

Сталася подія близько 2:00. В аварії ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".

На даний момент обставини аварії не з'ясовані. Відомо, що автомобіль виїхав на літній майданчик ресторану з боку парковки, пошкодивши три секції паркану, два ліхтарі, два столи і зупинився впритул до самої будівлі.

Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds
Інформатор
Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds
Інформатор
Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds
Інформатор

На місці працювали співробітники патрульної поліції. На майданчику в момент ДТП людей не було.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на набережній перекинувся мікроавтобус. В результаті аварії постраждали три людини.

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Дніпро Події

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