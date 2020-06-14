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14 червня • оновлено в 10:53
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Ігор Кравченко

У Дніпрі автомобіль влетів на літній майданчик ресторану. Фото

1.1т
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У неділю, 14 червня, в Дніпрі на проспекті Героїв автомобіль BMW в'їхав в McDonalds.

Сталася подія близько 2:00. В аварії ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".

На даний момент обставини аварії не з'ясовані. Відомо, що автомобіль виїхав на літній майданчик ресторану з боку парковки, пошкодивши три секції паркану, два ліхтарі, два столи і зупинився впритул до самої будівлі.

Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds

Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds

Інформатор

Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds

Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds

Інформатор

Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds

Автомобіль BMW в'їхав в McDonalds

Інформатор

На місці працювали співробітники патрульної поліції. На майданчику в момент ДТП людей не було.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на набережній перекинувся мікроавтобус. В результаті аварії постраждали три людини.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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