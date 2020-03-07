У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського сталася дорожньо-транспортна пригода.
Інцидент стався приблизно о 21:05. Автомобіль BMW на смерть збив чоловіка на пішохідному переході, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За попередніми даними поліції, автомобіль BMW їхав по вулиці Маршала Малиновського з боку Усть-Самарського мосту. У цей час чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу. Водій не встиг зреагувати і допустив наїзд. Удар був такої сили, що пішохід відлетів на кілька метрів.
BMW збив пішохода
Інформатор
BMW збив пішохода
Інформатор
На місце оперативно прибули медики і співробітники поліції. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але медикам врятувати його не вдалося. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL писав, що В Дніпрі сталося потрійне ДТП. На Набережній Заводській зіткнулися Kia і дві фури.
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