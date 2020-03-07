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7 березня • оновлено в 11:02
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Ігор Кравченко

У Дніпрі автомобіль на смерть збив пішохода: чоловік відлетів на кілька метрів. Фото

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У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського сталася дорожньо-транспортна пригода.

Інцидент стався приблизно о 21:05. Автомобіль BMW на смерть збив чоловіка на пішохідному переході, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередніми даними поліції, автомобіль BMW їхав по вулиці Маршала Малиновського з боку Усть-Самарського мосту. У цей час чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу. Водій не встиг зреагувати і допустив наїзд. Удар був такої сили, що пішохід відлетів на кілька метрів.

BMW збив пішохода

BMW збив пішохода

Інформатор

BMW збив пішохода

BMW збив пішохода

Інформатор

На місце оперативно прибули медики і співробітники поліції. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але медикам врятувати його не вдалося. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що В Дніпрі сталося потрійне ДТП. На Набережній Заводській зіткнулися Kia і дві фури.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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