У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського сталася дорожньо-транспортна пригода.

Інцидент стався приблизно о 21:05. Автомобіль BMW на смерть збив чоловіка на пішохідному переході, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередніми даними поліції, автомобіль BMW їхав по вулиці Маршала Малиновського з боку Усть-Самарського мосту. У цей час чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу. Водій не встиг зреагувати і допустив наїзд. Удар був такої сили, що пішохід відлетів на кілька метрів.

BMW збив пішохода Інформатор

BMW збив пішохода Інформатор

На місце оперативно прибули медики і співробітники поліції. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але медикам врятувати його не вдалося. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що В Дніпрі сталося потрійне ДТП. На Набережній Заводській зіткнулися Kia і дві фури.

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