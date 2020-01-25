У Дніпрі автомобіль на смерть збив двох пішоходів. Фото і відео 18+

У п'ятницю, 24 січня, в Дніпрі на Набережній Заводській біля заправки SKY трапилась ДТП. Автомобіль ЗАЗ збив двох чоловіків.

Близько 23:30 очевидці викликали на місце аварії швидку і поліцію. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Автомобіль їхав в сторону вулиці Павлова. Ділянка дороги, де трапилась аварія, не освітлювалась. В результаті удару обидва чоловіки померли на місці.

ЗАЗ збив двох пішоходів Інформатор

ДТП відбулася біля пішохідного переходу, проте на якій саме ділянці дороги автомобіль збив чоловіків - доведеться з'ясувати слідчому.

ЗАЗ збив двох пішоходів Інформатор

ЗАЗ збив двох пішоходів Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі мікроавтобус влетів у натовп людей, які збиралися зайти в трамвай. В результаті ДТП постраждало чотири людини.

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