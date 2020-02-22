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22 лютого • оновлено в 16:47
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Ігор Кравченко

У Дніпрі автомобіль на швидкості зніс велосипедиста. Відео

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У п'ятницю, 21 лютого, в Дніпрі на проспекті Слобожанському машина збила велосипедиста.

Інцидент стався біля гіпермаркету "Епіцентр". Про це повідомили в Telegram-каналі Х**вий Дніпро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, на Слобожанському проспекті автомобіль KIA наїхав на велосипедиста. З місця аварії швидка допомога госпіталізувала велосипедиста в лікарню. На місці також працювала поліція.

На проспекті Слобожанському машина збила велосипедиста

На проспекті Слобожанському машина збила велосипедиста

інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на очах у перехожих раптово помер чоловік. Інцидент стався на зупинці на вулиці Глінки.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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