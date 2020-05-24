У Дніпрі автомобіль на швидкості збив велосипедиста: відео моменту

У суботу, 23 травня, в Дніпрі біля 21:00 на Запорізькому шосе автомобіль Mazda збив велосипедиста.

Автомобіль рухався з боку Дніпра по Запорізькому шосе. Чоловік на велосипеді переїжджав проїзну частину по діагоналі, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео доскрольте, до кінця сторінки).

Водій не встиг зреагувати і допустив наїзд. В результаті велосипедист отримав травми. Лікарі надали потерпілому першу допомогу і госпіталізували його в лікарню.

Автомобіль на швидкості збив велосипедиста Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль збив чоловіка, який перебігав дорогу. ДТП сталося на проспекті Слобожанський в момент коли, двоє чоловіків вирішили перебігти дорогу, незважаючи на червоний сигнал світлофора.

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