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24 травня • оновлено в 16:39
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Ігор Кравченко

У Дніпрі автомобіль на швидкості збив велосипедиста: відео моменту

1.1т
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У суботу, 23 травня, в Дніпрі біля 21:00 на Запорізькому шосе автомобіль Mazda збив велосипедиста.

Автомобіль рухався з боку Дніпра по Запорізькому шосе. Чоловік на велосипеді переїжджав проїзну частину по діагоналі, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео доскрольте, до кінця сторінки).

Водій не встиг зреагувати і допустив наїзд. В результаті велосипедист отримав травми. Лікарі надали потерпілому першу допомогу і госпіталізували його в лікарню.

Автомобіль на швидкості збив велосипедиста

Автомобіль на швидкості збив велосипедиста

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль збив чоловіка, який перебігав дорогу. ДТП сталося на проспекті Слобожанський в момент коли, двоє чоловіків вирішили перебігти дорогу, незважаючи на червоний сигнал світлофора.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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