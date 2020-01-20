У Дніпрі автомобіль на швидкості врізався в дерево: постраждав водій. Фото і відео

У Дніпрі 19 січня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Лазаряна автомобіль ЗАЗ на швидкості вилетів на тротуар і врізався в дерево.

В результаті зіткнення постраждав водій легковика. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася близько 22:30. З невідомих причин водій автомобіля не впорався з керуванням над транспортним засобом. З проїжджої частини машину винесло на тротуар, де вона зіткнулася з деревом. Авто отримало значні пошкодження. Постраждав і водій: повідомляється, що у нього зафіксована травма голови, також він скаржився на біль в ногах.

У Дніпрі автомобіль на швидкості врізався в дерево Колаж

На місце ДТП викликали бригаду "швидкої допомоги" і наряд поліції. Постраждалого госпіталізували в 16-у міську лікарню. Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

У Дніпрі автомобіль на швидкості врізався в дерево інформатор

У Дніпрі автомобіль на швидкості врізався в дерево інформатор

У Дніпрі автомобіль на швидкості врізався в дерево інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на з'їзді з Кайдацького мосту загорілася маршрутка № 95. У момент загоряння в маршрутці були пасажири.

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