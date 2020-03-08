У Дніпрі автомобіль на повному ходу врізався в швидку допомогу. Відео

У неділю, 8 березня, в Дніпрі на перехресті проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика сталася аварія.

Автомобіль BMW врізався в карету швидкої допомоги. У ДТП постраждав водій BMW, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією поліції, BMW рухався вгору по проспекту Олександра Поля. Він на великій швидкості врізався в автомобіль швидкої допомоги, який їхав вище і повертав з проспекту Олександра Поля на проспект Пилипа Орлика. При цьому у "швидкої" були включені проблискові маячки. В результаті зіткнення BMW отримав істотні пошкодження. У нього розбита передня частина кузова.

Автомобіль врізався в швидку допомогу Інформатор

Автомобіль врізався в швидку допомогу Інформатор

На місце оперативно прибули поліцейські і медики. Постраждалого госпіталізували в 16 лікарню. Водій швидкої допомоги не травмувався. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на смерть збив пішохода. Від удару чоловік відлетів на кілька метрів.

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