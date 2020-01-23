У Дніпрі автомобіль на повній швидкості збив дитину: відео жахливої ДТП

У Дніпрі 22 січня в житловому масиві Перемога-6 легковий автомобіль на повній швидкості збив дитину.

Школяр намагався перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса машини. Момент аварії зафіксувала камера зовнішнього відеоспостереження, передає Дніпро оперативний.

У Дніпрі автомобіль на повній швидкості збив дитину радіо 1

ДТП трапилася в темний час доби. Дитина раптово вискочила на проїжджу частину, тому водій не встиг зреагувати. Удар миттєво повалив школяра на асфальт.

На допомогу постраждалому відразу ж збіглися очевидці. Дитина вижила, проте точної інформації про її стан поки немає. На місці інциденту працювали поліція і медики.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі вранці 22 січня на вулиці Набережна Перемоги зіткнулися Chery і Subaru. Від удару останній перекинувся на дах.

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