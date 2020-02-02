У Дніпрі автомобіль Audi протаранив маршрутку. Фото

У неділю, 2 лютого, в Дніпрі на проспекті Гагаріна в районі вулиці Казакова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів.

В результаті ДТП рух по проспекту Гагаріна в сторону Запорізького шосе повністю паралізовано. Про це повідомили в Telegram-каналі "ДТП пробки Днепр" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією очевидців, автомобіль Audi протаранив маршрутку. Після чого маршрутка врізалася в тролейбус.

ДТП паралізувала рух на проспекті Гагаріна Telegram/ДТП пробки Днепр

ДТП паралізувала рух на проспекті Гагаріна Telegram/ДТП пробки Днепр

На місці події працює поліція і працівники швидкої допомоги. Інформації про постраждалих на даний момент немає.

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