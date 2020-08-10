У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який на викраденій машині потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Під час руху викрадач наїхав на бордюр. Деталь від автомобіля, що відлетіла при зіткненні, травмувала 9-річного хлопчика, який стояв на тротуарі з батьками, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Викрадення автомобіля трапилося 9 серпня близько 23:00 в Шевченківському районі міста. Як встановили поліцейські, власник залишив автомобіль "Honda Accord" на автомийці, а коли повернувся за машиною, виявив її зникнення.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що автомобілем заволодів працівник автомийки. Під час руху проспектом Богдана Хмельницького він потрапив в аварію і зник з місця події.

У Дніпрі автомийник на викраденому авто потрапив у ДТП і травмував дитину Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Поліцейські Шевченківського відділення поліції оперативно затримали причетного до злочину чоловіка. Ним виявився раніше не судимий 28-річний житель Павлограда.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри. Триває досудове розслідування.

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