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5 червня • оновлено в 13:43
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У Дніпрі автобуси влаштували ДТП посеред жвавої дороги. Фото

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У п'ятницю, 5 червня, в Дніпрі біля 8:00 на Слобожанському проспекті зіткнулися два автобуси - №88 і рейсовий в Павлоград. Рух у бік центру міста вкрай ускладнений.

В інциденті ніхто не постраждав. Після зіткнення пасажирів висадили з автобуса, повідомляє Інформатор.

ДТП на Слобожанському проспекті

ДТП на Слобожанському проспекті

dp.informator.ua

Один з водіїв розповів, що зі Слобожанського проспекту в бік вулиці Новоселівська повертала вантажівка. Рейсовий автобус пригальмував, а водій за кермом автобуса №88 - не зміг вчасно зорієнтуватися.

ДТП на Слобожанському проспекті

ДТП на Слобожанському проспекті

dp.informator.ua

Це і стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. На місці аварії утворився затор - він тягнеться від вулиці Калинової.

ДТП на Слобожанському проспекті

ДТП на Слобожанському проспекті

dp.informator.ua

ДТП на Слобожанському проспекті

ДТП на Слобожанському проспекті

dp.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Гайсинському районі Вінницької області сталося смертельне ДТП за участю вантажівки і легкового авто під керуванням українського військового.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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