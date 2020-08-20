У Дніпрі авто збило велосипедистку: дівчину госпіталізували. Фото

ДТП в Дніпрі. Інформатор
У Дніпрі 19 серпня на вулиці Гуртовій трапилася аварія за участю автомобіля Mazda і велосипеда.
В результаті постраждала 20-річна водійка двоколісного. Її госпіталізували до міської лікарні №6, повідомляє Інформатор.
Попередньо, водій легковика не помітив дівчину, яка виїхала з прилеглої території, через кущі, що перекривали огляд на дорогу. За інформацією видання "Дніпро оперативний", постраждала – глухоніма.
ДТ в Дніпрі Інформатор
ДТП в Дніпрі Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка.
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