У Дніпрі авто збило велосипедистку: дівчину госпіталізували. Фото

У Дніпрі 19 серпня на вулиці Гуртовій трапилася аварія за участю автомобіля Mazda і велосипеда.

В результаті постраждала 20-річна водійка двоколісного. Її госпіталізували до міської лікарні №6, повідомляє Інформатор.

Попередньо, водій легковика не помітив дівчину, яка виїхала з прилеглої території, через кущі, що перекривали огляд на дорогу. За інформацією видання "Дніпро оперативний", постраждала – глухоніма.

ДТ в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка.

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