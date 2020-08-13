У Дніпрі авто збило п'яного велосипедиста: чоловіка забрала "швидка"

Аліна Рашевська Події 07:45, 13.08.2020

У четвер, 13 серпня, в Дніпрі на перетині вулиць Калинова та Янтарна автомобіль Mazda збив велосипедиста.

Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що легковик рухався по головній у напрямку Слобожанського проспекту. Чоловік на велосипеді виїхав з вулиці Янтарної. Попередньо, він знаходився в нетверезому стані. Водій автомобіля не встиг зреагувати і допустив зіткнення.

ДТП в Дніпрі
інформатор

В результаті власник двоколісного отримав травму коліна. Його госпіталізували до лікарні.

ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі Дніпро-Запоріжжя біля села Братське трапилася смертельна ДТП.

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Дніпро Події

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