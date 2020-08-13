У Дніпрі авто збило п'яного велосипедиста: чоловіка забрала 'швидка'

У Дніпрі велосипедист потрапив під колеса авто. Інформатор

У четвер, 13 серпня, в Дніпрі на перетині вулиць Калинова та Янтарна автомобіль Mazda збив велосипедиста.

Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що легковик рухався по головній у напрямку Слобожанського проспекту. Чоловік на велосипеді виїхав з вулиці Янтарної. Попередньо, він знаходився в нетверезому стані. Водій автомобіля не встиг зреагувати і допустив зіткнення.

ДТП в Дніпрі інформатор

В результаті власник двоколісного отримав травму коліна. Його госпіталізували до лікарні.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі Дніпро-Запоріжжя біля села Братське трапилася смертельна ДТП.