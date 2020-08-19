У Дніпрі авто збило дорожнього робітника і перевернулося. Фото і відео

Софія Закревська Події 17:55, 19.08.2020

У середу, 19 серпня, в Дніпрі на Набережній Перемоги автомобіль Suzuki на швидкості збив дорожнього робітника.

Легковий автомобіль врізався в бордюр, зніс чоловіка, а після – перекинувся. ДТП трапилася в районі Селянського спуску, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Водій Suzuki не впорався з керуванням транспортним засобом.

У результаті аварії робітника з закритим переломом ноги госпіталізували до міської лікарні № 16. Водія зі струсом мозку доставили до лікарні № 6. За попередніми даними, автомобіліст знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

На місці аварії працювала поліція. Всі причини події встановить слідчий з ДТП.

На місці аварії працювала поліція
Інформатор
Від удару автомобіль перекинувся
Інформатор
Двох постраждалих у ДТП госпіталізували
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському на "зебрі" збили двох жінок з 4-річною дитиною, дівчинка померла на місці.

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