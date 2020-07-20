У Дніпрі авто збило дівчину на "зебрі". Фото з місця аварії

Аліна Рашевська Події 15:00, 20.07.2020

У понеділок, 20 липня, в Дніпрі легковий автомобіль Ford збив дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Аварія трапилася на проспекті Пушкіна в районі будинку № 77а. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Медики "швидкої" надали постраждалій першу допомогу на місці, після чого госпіталізували до 16-ї міської лікарні. На даний момент її життю нічого не загрожує.

У Дніпрі авто збило дівчину на "зебрі"
Фото: Інформатор

Всі обставини події з'ясовували правоохоронці. Рух транспорту на даній ділянці дороги тимчасово ускладнено.

У Дніпрі авто збило дівчину на "зебрі"
Фото: Інформатор
У Дніпрі авто збило дівчину на "зебрі"
Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція порушила кримінальну справу за фактом побиття дівчини в маршрутному таксі.

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