У Дніпрі авто збило дитину на очах у батьків: хлопчика забрала швидка. Фото

Аліна Рашевська Події 08:40, 30.07.2020

У Дніпрі 29 липня автомобіль BMW збив 9-річного хлопчика, який рухався по "зебрі".

Дитина переходила дорогу разом з батьками. Аварія трапилася на перетині бульвару Слави та проспекту Героїв близько 21.45, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що потерпілий їхав на самокаті. Серйозних травм хлопчик не отримав, проте його все одно госпіталізували до дитячої обласної лікарні для подальшого обстеження.

ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі патрульні врятували 30-річного чоловіка, який зірвався з пірсу в річку і пішов під воду.

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