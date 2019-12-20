У Дніпрі авто з немовлям потрапило в ДТП з вантажівкою. Фото аварії

У Дніпрі 20 грудня на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися легковий автомобіль Skoda і КамАЗ.

Машини не розминулися на перехресті. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком Колаж

Відомо, що вантажівка рухалася в бік Сурсько-Литовського, в той час як легковик їхав зі сторони селища Мирне. Зіткнення сталося на нерегульованому перехресті. На момент аварії в салоні Skoda знаходилося немовля. Дитина була зафіксована в колисці, тому не постраждала. Іншим учасникам ДТП також вдалося уникнути серйозних травм.

У деталі події розбиралися правоохоронці.

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком інформатор

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком інформатор

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній боєць батальйону територіальної оборони "Кривбас", ветеран війни на Донбасі Василь Стуженко став одним з 12 героїв патріотичного календаря "Вернись живим-2020". Фото криворіжанина стало обличчям грудня 2020.

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