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20 грудня • оновлено в 18:04
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У Дніпрі авто з немовлям потрапило в ДТП з вантажівкою. Фото аварії

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У Дніпрі 20 грудня на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися легковий автомобіль Skoda і КамАЗ.

Машини не розминулися на перехресті. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

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Відомо, що вантажівка рухалася в бік Сурсько-Литовського, в той час як легковик їхав зі сторони селища Мирне. Зіткнення сталося на нерегульованому перехресті. На момент аварії в салоні Skoda знаходилося немовля. Дитина була зафіксована в колисці, тому не постраждала. Іншим учасникам ДТП також вдалося уникнути серйозних травм.

У деталі події розбиралися правоохоронці.

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

інформатор

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

інформатор

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

У Дніпрі на перехресті сталася ДТП з вантажівкою і легковиком

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній боєць батальйону територіальної оборони "Кривбас", ветеран війни на Донбасі Василь Стуженко став одним з 12 героїв патріотичного календаря "Вернись живим-2020". Фото криворіжанина стало обличчям грудня 2020.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП
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