У Дніпрі авто протаранило маршрутку і влетіло в дерево: є постраждалі. Фото

У вівторок, 23 червня, в Дніпрі на вулиці Томській ВАЗ врізався в маршрутку, після чого вилетів на зустрічну смугу і розбився об дерево.

Попередньо, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, намагаючись об'їхати маршрутку. В результаті він отримав серйозні травми голови, повідомляє Інформатор.

Чоловіка госпіталізували до міської лікарні №6. Ні водій, ні пасажири маршрутки не постраждали.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі триколісний мотоцикл збив на пішохідному переході дитину, після чого зник з місця.