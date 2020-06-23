У Дніпрі авто протаранило маршрутку і влетіло в дерево: є постраждалі. Фото
ДТП в Дніпрі
У вівторок, 23 червня, в Дніпрі на вулиці Томській ВАЗ врізався в маршрутку, після чого вилетів на зустрічну смугу і розбився об дерево.
Попередньо, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, намагаючись об'їхати маршрутку. В результаті він отримав серйозні травми голови, повідомляє Інформатор.
Чоловіка госпіталізували до міської лікарні №6. Ні водій, ні пасажири маршрутки не постраждали.
ДТП в Дніпрі Інформатор
ДТП в Дніпрі Інформатор
ДТП в Дніпрі Інформатор
ДТП в Дніпрі Інформатор
ДТП в Дніпрі Інформатор
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