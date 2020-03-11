У Дніпрі авто після ДТП влетіло в маршрутку з людьми. Фото і відео

У середу, 11 березня, в Дніпрі на проспекті Героїв трапилася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Daewoo Lanos на швидкості зачепив Mitsubishi, після чого його відкинуло в маршрутку.

В результаті зіткнення постраждали троє осіб. Попередньо, водій Daewoo міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент мав місце близько 15:30. Відомо, що в той момент маршрутник мив машину. В результаті зіткнення його затиснуло між двома автомобілями. Він отримав множинні відкриті переломи.

ДТП в Дніпрі інформатор

Травмувалися також водій і пасажирка Daewoo. Всіх постраждалих у важкому стані госпіталізували їх в 16-у лікарню.

У всіх обставинах ДТП розбиралися правоохоронці.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на ходу спалахнув автомобіль з людьми. Полум'я швидко поширилося на всю машину і вона згоріла дотла.

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