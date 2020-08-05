У Дніпрі авто "підрізало" автобус з пасажирами: є постраждалі

У Дніпрі 4 серпня на перехресті вулиць Калинова та Образцова сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє "Інформатор", автомобіль Fiat "підрізав" автобус №36. В результаті постраждали дві людини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зі слів водія автобуса, коли він від'їжджав від зупинки "Образцова", його "підрізав" автомобіль Fiat. Легковик почав перебудовуватися з лівої смуги в праву. Щоб уникнути зіткнення, водій автобуса різко вдарив по гальмах.

У Дніпрі авто "підрізало" автобус з пасажирами. Фото "Інформатор"

В результаті травмувалися двоє пасажирів: чоловік вдарився головою об лобове скло, а жінка пошкодила ногу.

Відзначимо, що водій Fiat не зупинився і втік з місця події.

У Дніпрі авто "підрізало" автобус з пасажирами. Фото "Інформатор"

У Дніпрі авто "підрізало" автобус з пасажирами. Фото "Інформатор"

На місце приїхали співробітники поліції та медики. Лікарі госпіталізували потерпілих в 6 міську лікарню.

Тепер правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини ДТП.

У Дніпрі авто "підрізало" автобус з пасажирами. Фото "Інформатор"

У Дніпрі авто "підрізало" автобус з пасажирами. Фото "Інформатор"

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