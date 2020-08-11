У Дніпрі авто на швидкості збило молодого хлопця: потерпілого госпіталізували. Фото

У Дніпрі увечері 10 серпня на вулиці Юрія Савченка автомобіль Peugeot збив 19-річного хлопця.

В результаті аварії пішохід отримав множинні переломи. Постраждалого госпіталізували до лікарні імені Мечникова, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, Peugeot їхав на великій швидкості в бік вулиці Уральської. На проїжджу частину в недозволеному місці вийшли троє молодих людей. Двоє з них встигли відбігти вбік, проте третій потрапив під колеса легковика.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі автомийник на викраденому авто потрапив у ДТП і травмував дитину.