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28 квітня • оновлено в 11:24
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі авто на швидкості залетіло під вантажівку: є постраждалий. Фото

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У вівторок, 28 квітня, в Дніпрі на Січеславській Набережній "Волга" на високій швидкості залетіла під причіп вантажівки.

Удар був такої сили, що легковик перетворився на купу металу. Її водій вижив, однак серйозно постраждав, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, потерпілий вчасно не зреагував на гальмування фури, яка рухалася перед ним. Чоловіка з травмою голови та численними подряпинами госпіталізували до 16-ї міської лікарні.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася страшна ДТП на вулиці Андрейченко. Водія ВАЗ вирізали з машини.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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