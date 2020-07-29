У Дніпрі авто на швидкості влетіло в автобус: водія з зупинкою серця врятували медики

Аліна Рашевська Події 08:24, 29.07.2020

На вулиці Київській в Дніпрі 28 липня автомобіль ВАЗ на повній швидкості врізався в рейсовий автобус "Дніпро-Кам'янське".

Пасажир легковика встиг вистрибнути з машини до зіткнення. Його водієві пощастило менше – чоловік отримав серйозні травми, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор

За словами очевидців, ВАЗ, який рухався на виїзд з міста, раптово вилетів на зустрічну смугу руху. Водій автобуса зреагувати ніяк не встиг.

Серце потерпілого медикам вдалося запустити лише через півгодини реанімаційних заходів. Як тільки пульс з'явився, його в терміновому порядку госпіталізували до лікарні в супроводі поліції.

ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Терористи на Донбасі знову зірвали перемир'я та обстріляли ЗСУ

Курорт Кирилівка пішов під воду через негоду. Вражаючі фото і відео

У Кропивницькому знайшли повішеним 33-річного капітана ЗСУ: ексклюзивні деталі

Данілов – про перемир'я: ми дали Росії шанс мирно піти з України до 9 грудня

Наступним буде Путін? – Нацраду закликали відреагувати на виступ Кирила в ефірі укрТБ