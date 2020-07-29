У Дніпрі авто на швидкості влетіло в автобус: водія з зупинкою серця врятували медики

На вулиці Київській в Дніпрі 28 липня автомобіль ВАЗ на повній швидкості врізався в рейсовий автобус "Дніпро-Кам'янське".

Пасажир легковика встиг вистрибнути з машини до зіткнення. Його водієві пощастило менше – чоловік отримав серйозні травми, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

За словами очевидців, ВАЗ, який рухався на виїзд з міста, раптово вилетів на зустрічну смугу руху. Водій автобуса зреагувати ніяк не встиг.

Серце потерпілого медикам вдалося запустити лише через півгодини реанімаційних заходів. Як тільки пульс з'явився, його в терміновому порядку госпіталізували до лікарні в супроводі поліції.

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей.