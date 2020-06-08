У Дніпрі автівка перекинулася на бік і "влетіла" в магазин. Фото, відео

Події 15:05, 8.06.2020

У понеділок, 8 червня, в Дніпрі біля 02.00 на вулиці Ударників перекинувся Volkswagen Caravelle. Подія обійшлася без постраждалих.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса рухався з перевищенням швидкості та не увійшов в поворот, повідомляє " Інформатор ".

dp.informator.ua
Автомобіль перекинувся на бік

Автівка перекинулася на бік і врізалася в ганок місцевого продуктового магазину. На місце події приїхала поліція. На лавці біля зупинки правоохоронці виявили чоловіка.

Автомобіль влетів у магазин
dp.informator.ua

Він переконував, що не був за кермом і не має відношення до ситуації, що сталася, свої документи він також не пред'явив. Правоохоронці доставили чоловіка в районний відділ поліції для встановлення особи.

Поліція веде підозрюваного
dp.informator.ua
Автомобіль влетів у магазин
dp.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 червня на київському проспекті Перемоги сталася масштабна ДТП з летальним результатом.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Літо-2020 в Україні буде пекельно спекотним і посушливим. Докладний прогноз від народного синоптика

На Одещині чоловік ледь не викрав 7-річну дівчинку прямо перед її будинком

Духів день 2020: як святкувати та що не можна робити після Трійці

"Я – доброволець": комбриг елітного батальйону "ДНР" із РФ розповів, як воював проти України

На Донбасі відбулися важкі бої: поранено трьох бійців ЗСУ