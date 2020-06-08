У Дніпрі автівка перекинулася на бік і "влетіла" в магазин. Фото, відео
У понеділок, 8 червня, в Дніпрі біля 02.00 на вулиці Ударників перекинувся Volkswagen Caravelle. Подія обійшлася без постраждалих.
За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса рухався з перевищенням швидкості та не увійшов в поворот, повідомляє " Інформатор ".
Автівка перекинулася на бік і врізалася в ганок місцевого продуктового магазину. На місце події приїхала поліція. На лавці біля зупинки правоохоронці виявили чоловіка.
Він переконував, що не був за кермом і не має відношення до ситуації, що сталася, свої документи він також не пред'явив. Правоохоронці доставили чоловіка в районний відділ поліції для встановлення особи.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 червня на київському проспекті Перемоги сталася масштабна ДТП з летальним результатом.