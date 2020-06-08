У Дніпрі автівка перекинулася на бік і "влетіла" в магазин. Фото, відео

У понеділок, 8 червня, в Дніпрі біля 02.00 на вулиці Ударників перекинувся Volkswagen Caravelle. Подія обійшлася без постраждалих.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса рухався з перевищенням швидкості та не увійшов в поворот, повідомляє " Інформатор ".

dp.informator.ua Автомобіль перекинувся на бік

Автівка перекинулася на бік і врізалася в ганок місцевого продуктового магазину. На місце події приїхала поліція. На лавці біля зупинки правоохоронці виявили чоловіка.

Автомобіль влетів у магазин dp.informator.ua

Він переконував, що не був за кермом і не має відношення до ситуації, що сталася, свої документи він також не пред'явив. Правоохоронці доставили чоловіка в районний відділ поліції для встановлення особи.

Поліція веде підозрюваного dp.informator.ua

Автомобіль влетів у магазин dp.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 червня на київському проспекті Перемоги сталася масштабна ДТП з летальним результатом.

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