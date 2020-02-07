Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Софія Ковнір

У Дніпрі агресивний чоловік напав з ножем на галасливих сусідів

1.3т
Читати матеріал російською

У четвер, 6 лютого, в Дніпрі на вулиці Надії Олексієнко сталася кривава бійка між сусідами.

Двом чоловікам завдав тілесних ушкоджень їх сусід, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
"Не виходив на зв'язок": в Кривому Розі в квартирі виявили труп чоловіка. Фото 18+

Чоловік напав на своїх сусідів

Чоловік напав на своїх сусідів

Укрінформ

На місце події прибули поліцейські і виявили двох чоловіків з тілесними ушкодження у вигляді колото-різаних ран. Медики їх госпіталізували.

Чоловік напав на своїх сусідів

Чоловік напав на своїх сусідів

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

За словами постраждалих, на них напав їхній сусід. Нібито йому не сподобалося, що вони голосно себе вели.

Патрульні затримали нападника біля будинку. У його квартирі виявили ніж і одяг зі слідами крові.

Новини
"Не змогли визначити вірус": у Дніпрі чоловік помер через грип
Чоловік напав на своїх сусідів

Чоловік напав на своїх сусідів

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Голубівка співробітниця швидкої медичної допомоги піддалася насильству під час виклику. На медпрацівницю напала п'яна жінка, до будинку якої прибула бригада "швидкої".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
напад
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги