У Дніпрі агресивний чоловік напав з ножем на галасливих сусідів

У четвер, 6 лютого, в Дніпрі на вулиці Надії Олексієнко сталася кривава бійка між сусідами.

Двом чоловікам завдав тілесних ушкоджень їх сусід, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік напав на своїх сусідів Укрінформ

На місце події прибули поліцейські і виявили двох чоловіків з тілесними ушкодження у вигляді колото-різаних ран. Медики їх госпіталізували.

Чоловік напав на своїх сусідів Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

За словами постраждалих, на них напав їхній сусід. Нібито йому не сподобалося, що вони голосно себе вели.

Патрульні затримали нападника біля будинку. У його квартирі виявили ніж і одяг зі слідами крові.

Чоловік напав на своїх сусідів Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Голубівка співробітниця швидкої медичної допомоги піддалася насильству під час виклику. На медпрацівницю напала п'яна жінка, до будинку якої прибула бригада "швидкої".

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