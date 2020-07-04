У Дніпрі 9 рятувальників гасили пожежу в покинутій будівлі
До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Любарського в Дніпрі: горів занедбаний будинок.
Як повідомили в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, подія сталася 4 липня, близько 6:30 ранку.
За викликом одразу були направлені чергові відділення третьої державної пожежно-рятувальної частини восьмого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що пожежа виникла всередині неексплуатованої споруди. Вогнем знищено сміття на площі 160 квадратних метрів.
В результаті пожежі загиблих і постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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