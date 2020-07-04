У Дніпрі 9 рятувальників гасили пожежу в покинутій будівлі

Яна Коваль Події 17:03, 4.07.2020

До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Любарського в Дніпрі: горів занедбаний будинок.

Як повідомили в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, подія сталася 4 липня, близько 6:30 ранку.

За викликом одразу були направлені чергові відділення третьої державної пожежно-рятувальної частини восьмого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що пожежа виникла всередині неексплуатованої споруди. Вогнем знищено сміття на площі 160 квадратних метрів.

В результаті пожежі загиблих і постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Причина поки невідома
ДСНС у Дніпропетровській області
Горів занедбаний будинок
ДСНС у Дніпропетровській області
постраждалих немає
ДСНС у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на перетині Слобожанського проспекту і вулиці Байкальської сталося ДТП: зіткнулися автомобілі Chevrolet і Opel. На місці подій працювали співробітники поліції і швидкої допомоги. Лікарі госпіталізували потерпілого.

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Дніпро Події

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