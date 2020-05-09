У Дніпрі 6-річна дитина врятувала матір від передозування наркотиками: деталі страшної НП

Ігор Кравченко Події 10:33, 9.05.2020

У Дніпрі хлопчик кликав на допомогу людей, щоб врятувати свою матір і її приятелів від передозування наркотиками.

Поліцейські і медики врятували життя жінки і двох чоловіків з передозуванням. Допоміг їм в цьому син жінки, який став свідком того, як дорослі вживали наркотики. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Двох чоловіків майже в несвідомому стані і жінку виявили патрульні на березі ставка в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. По прибуттю патрульних, на місці вже працювали лікарі "швидкої", які повідомили, що у чоловіків гостре наркотичне отруєння.

Хлопчик став свідком того, як дорослі вживали наркотики
Скріншот з відео

Молода жінка, мати хлопчика, яка перебувала з чоловіками, і могла відповідати на питання, повідомила, що вони вживали заборонені речовини. Дитина стала свідком цього.

Хлопчик відреагував на небезпеку і кинувся рятувати життя безвідповідальних дорослих, які, до того ж, прибутку на так званий "наркотичний пікнік" на автомобілі.

Чоловіків госпіталізували в лікарню. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та інспектора ювенальної превенції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 15-річний хлопець відкрив стрілянину з вікна квартири. Попередньо, підліток знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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