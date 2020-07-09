У Дніпрі 6-річна дитина кинулася під колеса легковика

Аліна Рашевська Події 10:17, 9.07.2020

У Дніпрі 8 липня на перехресті вулиць Сергія Подолинського і Січових Стрільців Ford Fiesta збив 6-річного хлопчика. Зіткнення трапилося на пішохідному переході.

Дитина вибігла на дорогу, не переконавшись у відсутності транспорту. Водій легковика почав гальмувати, але часу на зупинку не вистачило, повідомляє Інформатор.

Постраждалого госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню. Попередньо, удар був досить сильним, але хлопчик свідомості не втрачав.

ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 3-річна дитина випала з вікна.

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