У Дніпрі 2-річна дитина потрапила під колеса автомобіля

Аліна Рашевська Події 13:59, 29.04.2020

У середу, 29 квітня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького "Газель" скоїла наїзд на 2-річного хлопчика.

Машина рухалася по дворовій дорозі. Незважаючи на невелику швидкість, водій вантажівки не встиг загальмувати, коли під колеса раптово вискочила дитина, повідомляє "Дніпро оперативний".

Потерпілого з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма" госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Інцидент трапився на очах у його матері. На місці аварії всі деталі з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі
ДТРК Саратов

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Січеславській Набережній "Волга" на високій швидкості залетіла під причіп вантажівки. Удар був такої сили, що легковик перетворився на купу металу.

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