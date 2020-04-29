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29 квітня • оновлено в 14:50
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі 2-річна дитина потрапила під колеса автомобіля

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У середу, 29 квітня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького "Газель" скоїла наїзд на 2-річного хлопчика.

Машина рухалася по дворовій дорозі. Незважаючи на невелику швидкість, водій вантажівки не встиг загальмувати, коли під колеса раптово вискочила дитина, повідомляє "Дніпро оперативний".

Потерпілого з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма" госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Інцидент трапився на очах у його матері. На місці аварії всі деталі з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

ДТРК Саратов

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Січеславській Набережній "Волга" на високій швидкості залетіла під причіп вантажівки. Удар був такої сили, що легковик перетворився на купу металу.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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